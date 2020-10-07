На 95-м году жизни не стало саратовского журналиста Аркадия Богатырева.

— Участник Великой Отечественной войны, талантливый журналист и принципиальный человек всю жизнь посвятил развитию газетного дела, творчеству и общественной деятельности. Своими профессиональными и личными качествами он заслужил непререкаемый авторитет и глубокое уважение. Его значительный вклад неоднократно отмечался различными государственными наградами. Смерть Аркадия Александровича – большая потеря для всех, кто его знал. Добрая память о нем сохранится в наших сердцах, — выразил соболезнования губернатор Саратовской области Валерий Радаев.