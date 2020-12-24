Сегодня, 24 декабря, стало известно о смерти Дмитрия Худякова — саратовского краеведа, ведущего программы «Не за тридевять земель».

Об этом корреспонденту интернет-издания “Новости Саратова” сообщили в пресс-центре ГТРК Саратов.

Он известен книгами “Земля Саратовская: Несколько портретов на фоне истории Поволжья”, “Хвалынская «кругосветка»: книга для дорожного чтения”, “ Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел”.

Имеет звания заслуженного работника культуры РФ, почетные знаки «Отличник народного просвещения РСФСР», «За охрану природы России» и другие.