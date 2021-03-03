«Скопинский маньяк» Виктор Мохов освободился из колонии в Пугачеве Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления УФСИН.

— 3 марта Виктор Мохов был освобожден по истечении назначенного судом срока лишения свободы. Решением Пугачевского районного суда Саратовской области от 25 сентября прошлого года за ним установлен административный надзор сроком на шесть лет с рядом административных ограничений и обязанностью дважды в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства, — говорится в сообщении.

Корреспондент информационного портала «Новости Саратова», с утра дежуривший у ворот колонии в Пугачеве, говорит, что сотрудники УФСИН скрытно вывезли Мохова за пределы лагеря. При этом дорога к ИК-4 в Пугачеве с утра была перекрыта и блокпост до сих пор еще не снят.

Виктор Мохов в 2020 году в городе Скопин Рязанской области похитил и заточил в оборудованном в собственном гараже бункере двоих девушек. Он регулярно их насиловал и истязал. В 2004 году суд приговорил Мохова к 17 годам лишения свободы. Он отбыл срок «от звонка до звонка.

Как сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы, за период отбывания наказания Виктор Мохов характеризовался отрицательно, к труду относился удовлетворительно, имел одно погашенное взыскание и семь поощрений, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участие в общественной жизни отряда принимал, «подчиняясь необходимости», при этом вину в преступлении признал частично, на путь исправления не встал.