Новое ДТП с участием «скорой» произошло 1 декабря в областном центре.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария случилась в Кировском районе Саратова.

Выяснилось, что в 15.50 на пересечении Черниговской и 1-го проезда Танкистов не разъехались автомобиль «Honda» и карета скорой помощи. Причём, в момент происшествия в «скорой» находился пациент.

В столкновении пострадали два фельдшера – женщины 22 лет и 61 года, 38-летний водитель «скорой» и 39-летняя водитель иномарки.

Пациент был оперативно передан другой бригаде медиков, которая прибыла на место происшествия, и доставлен в больницу, — уточнили в региональном минздраве.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в ночь на 1 декабря в столкновении трех автомобилей на Московском шоссе погиб 57-летний водитель скорой помощи и получили травмы 4 человека, среди которых находящиеся в настоящее время в больнице на лечении два фельдшера — 31 и 38 лет.