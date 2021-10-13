В скором времени в Саратове пройдет отбор главы города. Этот вопрос подняли накануне на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы.

В СарБК напомнили, что руководитель муниципалитета выбирается на срок полномочий городской думы. Так как представительный орган обновился в сентябре этого года, процедуру избрания мэра нужно перезапустить.

Главу будет отбирать комиссия в составе 18 человек. Половину из них назначает губернатор, вторую часть формирует городская дума из числа депутатов.

Напомним, Михаил Исаев занимает должность с ноября 2017 года.