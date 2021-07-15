Сегодня, 15 июля, в Саратовской области состоялась первая тестовая поездка скоростного электропоезда серии ЭС1П «Ласточка», который проследовал по маршруту Саратов – Аткарск и вернулся обратно.

Со станции Саратов-1 электропоезд отправился в 9:10 и прибыл в Аткарск в 10:18. В обратном направлении со станции Аткарск «Ласточка» отправилась в 11:10 и вернулась в Саратов в 12:13.

Новый подвижной состав осмотрели заместитель начальника ПривЖД Сергей Васильев, вице-президент торгово-промышленной палаты Саратовской области Алексей Головачев, глава Аткарского муниципального района Виктор Елин, а также местные жители и журналисты.

– От Саратова до Аткарска мы доехали за 1 час 8 минут, что существенно быстрее, чем на обычных электричках. Благодаря конструктивным особенностям нового подвижного состава, высокая скорость совершенно не чувствуется. Поезд идёт плавно и мягко. В салоне поддерживается комфортная температура, работает система ионизации воздуха, что особенно актуально в период неблагоприятной эпидемической обстановки, — подчеркнул Сергей Васильев.