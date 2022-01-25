«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Елшанка Хвалынского района.
Новая инфраструктура связи создана на основе технологии GPON1, которая
обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильную работу онлайн-
сервисов. Порядка 200 семей получили доступ к современным цифровым услугам.
Специалисты компании протянули оптические линии на улицах Молодежной и
Николаева. В январе сервисами «Ростелекома» начали пользоваться первые
клиенты. Теперь жители Елшанки могут выходить в интернет на скорости до 500
Мбит/с, смотреть сотни телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе
Wink и обеспечивать безопасность домов при помощи видеонаблюдения.
Ирина Богачева, глава Елшанского муниципального образования:
«Село у нас крепкое, жители трудолюбивые. Сельскохозяйственный
производственный кооператив и частные фермерские подворья заняты
животноводством и производством молока. Работают школа, детский сад и
библиотека. А вот качественной современной связи до недавнего времени нам не
хватало. Сейчас доступ к интернету на высокой скорости получили и жители, и
местные предприниматели, и сотрудники администрации. Жить и работать нам
теперь гораздо комфортнее».
Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО
«Ростелеком»: «Мы модернизируем действующую инфраструктуру и строим сети связи не только в
областном центре, но и в малых городах и поселках региона. Для сельчан появление
оптического домашнего интернета — всегда долгожданное событие. Цифровые
сервисы помогут в работе, учебе и отдыхе: можно записаться к врачу онлайн,
воспользоваться порталом государственных услуг, пообщаться с родственниками из
других городов при помощи видеозвонков или найти в сети полезную информацию».
Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг
«Ростелекома» можно на сайте компании и по бесплатному номеру телефона 8 800
100 08 0