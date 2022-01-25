«Ростелеком» построил оптическую сеть в селе Елшанка Хвалынского района.

Новая инфраструктура связи создана на основе технологии GPON1, которая

обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильную работу онлайн-

сервисов. Порядка 200 семей получили доступ к современным цифровым услугам.

Специалисты компании протянули оптические линии на улицах Молодежной и

Николаева. В январе сервисами «Ростелекома» начали пользоваться первые

клиенты. Теперь жители Елшанки могут выходить в интернет на скорости до 500

Мбит/с, смотреть сотни телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе

Wink и обеспечивать безопасность домов при помощи видеонаблюдения.

Ирина Богачева, глава Елшанского муниципального образования:

«Село у нас крепкое, жители трудолюбивые. Сельскохозяйственный

производственный кооператив и частные фермерские подворья заняты

животноводством и производством молока. Работают школа, детский сад и

библиотека. А вот качественной современной связи до недавнего времени нам не

хватало. Сейчас доступ к интернету на высокой скорости получили и жители, и

местные предприниматели, и сотрудники администрации. Жить и работать нам

теперь гораздо комфортнее».



Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО

«Ростелеком»: «Мы модернизируем действующую инфраструктуру и строим сети связи не только в

областном центре, но и в малых городах и поселках региона. Для сельчан появление

оптического домашнего интернета — всегда долгожданное событие. Цифровые

сервисы помогут в работе, учебе и отдыхе: можно записаться к врачу онлайн,

воспользоваться порталом государственных услуг, пообщаться с родственниками из

других городов при помощи видеозвонков или найти в сети полезную информацию».

Получить подробную информацию о тарифах и условиях подключения услуг

«Ростелекома» можно на сайте компании и по бесплатному номеру телефона 8 800

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