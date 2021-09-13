Сегодня, 13 сентября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании дал поручения по итогам визита в регион председателя правительства РФ Михаила Мишустина и председателя ГД Вячеслава Володина.

Бусаргин отметил, что принятые решения являются очень важными для развития Саратовской области. Это строительство противотуберкулезного диспансера, запуск скоростного трамвая и продление набережной.

Тубдиспансер на 450 круглосуточных коек построят рядом с инфекционным центром, который возводится в поселке Елшанка. Он распорядился до нового года разработать проект и представить заявку в министерство здравоохранения.

В том числе, для финансирования скоростного трамвая в Саратове согласно заявке требуется 9,3 млрд рублей.

Также предстоит решить вопрос с продлением территории набережной от 2-й Садовой до Большой Садовой.