Самые настоящие скорпионы замечены в Саратовской области.

Информация об этом с подтверждающими фотографиями с Утеса Степана Разина в Саратовской области появилась в соцсетях.

«Ядовитый ли? Что за разновидность? Может, разбирается кто?» — задаётся вопросом автор снимка в группе «Энгельс онлайн» ВКонтакте.

Пользователи предположили, что этот экземпляр очень похож на пестрого скорпиона. Да, он, действительно, кусает при контакте. И точно ядовитый, как и его сородичи, но не смертельно для взрослого человека, если нет аллергии.

На Утесе, как утверждают бывалые туристы, такие скорпиончики живут уже давно.

Многие жители области не знают о них, потому что скорпионы хорошо маскируются, небольшие по размеру и активны в основном ночью.

Фото : соцсети