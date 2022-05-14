Смертельный пожар произошёл глубокой ночью в пятницу 13 мая после приготовления шашлыков.

СУ СКР по Саратовской области опубликовал подробности пожара, произошедшего в поселке Свободный Базарно-Карабулакского района, во время которого погибла 5-летняя девочка.

Как выяснили следователи, на майские праздники ребенок вместе со своей матерью приехали из Краснодарского края в гости к бабушке, живушей в Сводобном в своем доме.

Накануне ЧП во дворе дома компания из четырех человек, включая хозяйку и ее дочь, готовили на мангале шашлыки. Вечером гости и мать девочки ушли, при этом не потушили огонь в жаровне, а внучка вместе с бабушкой легли спать.

Около полуночи бабушка, проснувшись от сильной гари, выбежала из загоревшегося дома, при этом забыв про спавшую внучку.

Приехавшие на место происшествия три пожарных расчета ликвидировали возгорание на площади 75 кв. метров.

Во время разбора конструкций сгоревшего дома нашли тело погибшей девочки.

Следователи проводят проверку, включая судебно-медицинское исследование тела погибшей несовершеннолетней.