В Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Накануне, 25 января, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного на улице Советской села Георгиевка.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме было обнаружено тело неизвестного мужчины с ожогами.

Причина возгорания устанавливается следователями. Устанавливается также личность погибшего мужчины.