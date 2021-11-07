Следователи начали проверку по факту смерти грудного ребёнка.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, трагедия произошла около 2-х часов ночи 7 ноября в Ленинском районе Саратова.

Бригада «скорой помощи» приехала по вызову в один из домов, находящихся на Международном проезде. Врачи зафиксировали гибель маленького мальчика.

Прибывший на место происшествия следователь после осмотра тела малыша не нашел на нем признаков насилия. Точную причину смерти ребенка выяснят эксперты.

По факту смерти младенца проводится проверка.

Фото: РИА Новости