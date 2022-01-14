Трагедия произошла 13 января в Энгельсском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, здесь на пожаре погиб человек.

По предварительной информации, жители села Кирово увидели огонь на хозяйственной постройке.

Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали пламя, которое полностью уничтожило строение.

После тушения, в ходе разбора завалов, были найдены останки неизвестного мужчины, — сообщили в ведомстве.

Следователи полагают, что вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Проводится проверка.