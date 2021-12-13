СК РФ подал в суд ходатайство о запрете депутату ГД от КПРФ Валерию Рашкину покидать жилье ночью и общаться с другими фигурантами уголовного дела о незаконной охоте. Об этом сообщает ИА «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Валерия Рашкина.

СКР подал документы в суд Москвы, согласно которым предлагается запретить Рашкину покидать жилье с 23:00 до 7:00, а также общаться со свидетелями по его делу.

Следствие также предъявило депутату обвинение в незаконной охоте. Валерий Рашкин при том заявляет, что был уверен, что «не нарушает закон».

Напомним, депутата от КПРФ подозревают в незаконной охоте. В конце октября его задержали с тушей лося в багажнике. Рашкин признался, что убил животное, а потом разделал тушу. Изначально он утверждал, что нашел уже мертвое животное.