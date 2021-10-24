Орущая на ребёнка и тащившая его волоком женщина попала на камеры наблюдения.

Жительница Саратова подозревается в жестоком обрашении с малолетним ребенком, — сообщили в региональном СУ СКР.

Очевидцы заметили, что предположительно мать 5-летней девочки стаскивала ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом дома на улице Тверская. Кроме того, женщина сильно кричала на ребенка.

В настоящий момент следователи организовали по данному факту доследственную проверку.

В частности, выясняется личность агрессивной женщины.