Орущая на ребёнка и тащившая его волоком женщина попала на камеры наблюдения.
Жительница Саратова подозревается в жестоком обрашении с малолетним ребенком, — сообщили в региональном СУ СКР.
Очевидцы заметили, что предположительно мать 5-летней девочки стаскивала ее волоком по ступенькам лестницы перед подъездом дома на улице Тверская. Кроме того, женщина сильно кричала на ребенка.
В настоящий момент следователи организовали по данному факту доследственную проверку.
В частности, выясняется личность агрессивной женщины.