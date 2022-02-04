Следственным отделом по Октябрьскому району Саратова проводится проверка по факту госпитализации мужчины в больницу после падения с крыши снега. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

2 февраля в больницу был госпитализирован 36–летний местный житель с диагнозом: сотрясение головного мозга. Со слов мужчины, травму он получил в результате схода снега с крыши дома № 118 по улице 2-я Садовая Саратова.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши жилого дома.