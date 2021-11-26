Следователями расследовалось уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения в сентябре 2014 года 75–летней жительницы Саратова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Семь лет назад 4 сентября женщина ушла из своей квартиры дома по улице Астраханской Саратова. Все это время данное преступление оставалось нераскрытым, а местонахождение пожилой женщины неустановленным.

Расследование не прекращалось. Были установлены лица, которые могут быть причастны. Так, в следственный орган был доставлен 58-летний саратовец и его 50-летняя супруга.

Близких родственников у пенсионерки не было. В сентябре 2013 года супруги стали проживать совместно с пожилой женщиной в ее квартире на улице Астраханской Саратова. В собственности 75-летней хозяйки квартиры также находился автомобиль «Лада Калина», который после исчезновения женщины был переоформлен на другого владельца.

Кроме того, в банке на имя пенсионерки был открыт счет, с которого в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года были сняты денежные средства в сумме 611 955 рублей.

В ходе допроса мужчина сообщил о месте захоронения тела пожилой женщины. Сотрудники СК совместно с оперативниками МВД на протяжении двух дней обследовали участок местности в Ленинском районе, расположенный за новым Елшанским кладбищем.

В ходе проведения копки грунта были обнаружены костные останки человека, которые направлены на проведение экспертизы в целях подтверждения личности.

Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств смерти 75-летней женщины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.