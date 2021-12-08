Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения человеческих костей в пакете.

Ранее, в дневное время 6 декабря гулявший по берегу Волги балаковец нашел неподалеку от дома № 2 по улице Береговая дачного товарищества «Ветерок» полиэтиленовый пакет.

В пакете находились костные останки человека, — уточнили в СКР.

Эксперты подтвердили ужасные догадки: найденные фрагменты костей скелета и череп принадлежат человеку. Установлен примерный возраст погибшего: от 25 до 40 лет. При этом на костях черепа обнаружены три перелома.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается личность погибшего и ведется поиск убийцы.