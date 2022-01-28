На сайте одного из интернет-изданий следователями выявлена публикация, в которой рассказывается о нападении бездомных собак на женщину. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Накануне, 27 января, в 16:30 на городском стадионе по улице Нестерова в Энгельсе стая бездомных собак напала на женщину, одна прокусила ей ногу. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в больницу.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.