Завершено расследование уголовного дела по обвинению 14-летнего юноши в сообщении ложных сведений о готовящихся опасных действиях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В октябре прошлого года 14-летний юноша, не желая посещать школу, направил на электронные почтовые ящики отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, МОУ СОШ № 7 Октябрьского района Саратов, в Саратовский филиал «ВГТРК» ГТРК «Саратов» заведомо ложную информацию о намерении совершить вооруженное нападение на школу, в которой он обучается.

Личность юноши, распространившего данную информацию, была установлена. Обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.