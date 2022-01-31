Следственным отделом по Фрунзенскому району Саратова проводится проверка по факту получения телесных повреждений женщиной в результате схода с крыши снежной массы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Сегодня, 31 января, 36-летняя местная жительница получила телесные повреждения в результате схода снежной массы с крыши многоквартирного дома № 176 по улице Шелковичной. В результате полученных повреждений женщина была госпитализирована в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.

Обстоятельства произошедшего выясняются.