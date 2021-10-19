Аналитики Авито выяснили, какие игрушки пользуются наибольшей популярностью среди пользователей площадки. В Саратове такими стали скрепыши.

Осенью в Пятерочке и Магните проводились акции, где за приобретение товаров на определенную сумму покупатели получают коллекционные игрушки.

Спрос на Скрепышей в сентябре-октябре превысил интерес прошлого года на 76%. В Саратове фигурки из Магнита искали на 57% чаще, чем осенью прошлого года.

Увеличилось и число предложений по продаже Скрепышей на Авито. В сентябре-октябре этого года их продают в 3,2 раза чаще, чем фигурки прошлого года.