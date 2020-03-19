Полицейские раскрыли кражу денег с утерянной банковской карты, сообщает ГУ МВД.

В октябре в отдел обратился 31-летний мужчина, который заявил, что потерял электронный кошелек, с которого уже месяц списываются деньги. За это время злоумышленники сняли порядка семи тысяч рублей.

Правоохранители практически сразу вышли на подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, который уже отличился на криминальном поприще. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением на предприятие, вследствие чего он скрывался от суда и был объявлен в розыск.

Сейчас задержанный заключен под стражу.