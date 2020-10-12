Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин вместе с министром культуры региона Татьяной Гараниной и министром молодежной политики и спорта региона Александром Абросимовым осмотрели строящийся театр оперы и балета. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он отметил, что с театра оперы и балета демонтировали скульптуры арфы и двух муз, их отправили на реставрацию. Начаты работы на фронтоне здания.

Работы идут без выходных, продолжительность смен увеличена, но деятельность подрядчика Александр Стрелюхин характеризует как неудовлетворительную, потому что идет отставание от графика, на площадке недостаточно людей.

Он указал, что нужно пересмотреть подходы, чтобы успеть выполнить объем работ 2020 года.