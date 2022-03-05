В прошлом году на площади Кирова проводились работы по реконструкции фонтана «Одуванчик». С предложением вернуть ему исторический облик выступили члены

Градозащитного совета при Саратовской областной Думе. Ранее украшавшие фонтан фигуры животных были демонтированы и многие горожане переживали за их судьбу.

Как сообщает пресс-служба администрации города, достигнуты договоренности о реставрации скульптур. За эту работу возьмется их непосредственный автор – саратовский скульптор Валентин Белозеров.

-Мы связались с Валентином Белозеровым, вместе оценили состояние скульптур. Он сказал, что фигуры животных можно отреставрировать, нет никакой необходимости изготавливать их заново и он готов взяться за эту работу. Ситуация сложилась, по-моему, наилучшим образом. Скульптуры будут отреставрированы их же создателем, установлены в сквере им. Бр. Никитиных. Те, кто переживал, что будет с нашими любимыми животными, летом уже их смогут увидеть. Для детей они станут более доступными, откроется возможность для большего интерактивного взаимодействия, нежели когда они стояли на фонтане и доступ к ним ограничивала вода, — рассказал заместитель председателя Градозащитного совета при Саратовской областной Думе Владимир Лешуков.