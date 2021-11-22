Продолжается благоустройство сквера на улице Рахова в Саратове. Об этом сообщил в своем инстаграм-профиле глава Саратова Михаил Исаев.

Мэр лично проверил, как продвигается ход работ, посетил участок улицы от Вавилова до Кутякова, благоустройство которого проводится по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как заявил глава города, реконструкцию трех кварталов Рахова завершат к 10 декабря.

— Поручил руководителям районных администраций усилить контроль за подрядчиками, чтобы максимально оперативно завершить работы до наступления неблагоприятной погоды, — сообщил Михаил Исаев.