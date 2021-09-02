Председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов обсудил с местными властями продолжение работ по благоустройству улицы Рахова.

В этом году сквер планируют продлить и благоустроить – от Вавилова в сторону Кутякова. Здесь появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, игровое и развивающее оборудование.

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что планируется завершить работы до наступления минусовых температур.

—Огромное количество обращений, будет ли реконструкция Рахова до Московской. Мы должны реконструировать Рахова до Соколовой. И в этом году, если успеем, в сторону Кутякова пройти. Дальше немного останется на будущий год, – сказал председатель.