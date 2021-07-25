В Мирном переулке на месте снесённых ларьков появится сквер. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram глава города Михаил Исаев.

В настоящее время здесь уже устроен автополив, заменены водопроводные коммуникации, подготовлены сети уличного освещения, идут работы по укладке плитки.

Площадь мощения составит 1,66 тысячи квадратных метров, а зелёных насаждений — 1,8 тысячи квадратных метров.

До 1 сентября работы будут выполнены.

Сквер в Мирном переулке «замкнёт» все территории, входящие в большое пешеходное кольцо, создание которого инициировал председатель ГД Вячеслав Володин.