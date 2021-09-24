Список парков, где можно собираться и публично выражать общественное мнение без уведомления администрации города, в Саратове был изменен. Постановление накануне, 23 сентября, подписал вице-губернатор Роман Бусаргин.

Таким образом, в Саратове остается восемь гайд-парков — из списка исчезли сквер имени Марины Расковой и парк имени Гагарина.

Статус мест «для коллективного обсуждения» теперь имеют сквер имени Благодарова и Ломоносова, а также сквер Победы в Ленинском районе, сквер Героев Краснодона и парк Свободы, которые находятся в Волжском районе, сквер имени Калинина в Заводском районе, сквер Грибова в Октябрьском районе и Бульвар Мюфке в Кировском районе.