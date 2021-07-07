На протяжении нескольких лет сотрудники саратовских коммунальных служб нарушают спокойное существование небольшого скверика между улицами Вишневая и Офицерская в Ленинском районе.

Так, на месте коммунальных ям сегодня вместо газона зияют мертвые пустоты. Один из участков в 2020 году испортили сотрудники «Концессий водоснабжения-Саратов». А второй, побольше – намедни оставили после своих работ ПАО «Т Плюс». Восстанавливать уничтоженные насаждения коммунальщики пока не спешат. Энергетики, помимо газона, избавились от двух деревьев.

В прошлом году сотрудники находящейся рядом типографии высадили в сквере несколько саженцев грецкого ореха. Все они погибли из-за коммунальных работ.