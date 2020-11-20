Новая история о военном летчике и участнике Великой Отечественной войны Борисе Соловьеве описывается во второй книге «Весна Победы», вышедшей в свет 2005 году.

— В пятнадцатилетнем возрасте молодым парнишкой поступил в Ветлужское училище, занимаясь в свободное время в аэроклубе. К девятнадцати годам стал учителем, но проработать им получилось недолго, так как в ноябре 1939 по путевке Областного комитета комсомола был направлен в авиационное училище по подготовке на летчика- истребителя. Вскоре после этого был переведен в другое авиационное училище на летчика пикирующей бомбардировочной авиации. Тогда в 41-м в Гомеле и застала война в ночь на 22 июня, когда группа фашистских бомбардировщиков совершила налет на аэродром, разрушив взлетную полосу и уничтожив ангар с большинством самолетов.

При получении новых самолетов для студентов, ставших солдатами, настало время тяжелых испытаний на выносливость, силу духа и полученные знания, которые нужно было применять на практике без возможности допустить ошибку. В таком ритме быстро рос опыт ведения борьбы с врагом и через полтора -два года это принесло свои плоды, когда немецкая авиация начала терять свое господство в воздухе и нести большие потери самолетов с солдатами.

Благодаря приобретенному мастерству и находчивости, взаимоподдержке победы шли одна за другой. С помощью авиации осуществлялись налеты на боевые позиции фашистов, их коммуникации и живую силу, что оказывало большую помощь и поддержку наземным войскам, внесло большой вклад в ход ведения войны и победы над врагом.

И 9 мая 1945 года в 21 час 50 минут по миру раздалось победное «Говорит Москва, Фашистская Германия разгромлена! В ознаменование этой героической победы сегодня, в 22 часа, произвести салют 30 залпами из тысячи орудий…». Это была невероятная радость для людей, пришел конец страданиям и страху.

Всем участникам великой битвы с фашизмом выпала большая честь сказать первыми «Здравствуй» наступившей Победе и миру на Земле!

Еще долго будут в памяти каждого храниться сводки сорок первого, когда говорилось про отступление Советских войск с городов. И вот она Победа, ознаменуемая алым стягом над рейхстагом! Это означало начало новой жизни для миллионов людей.

9 мая 1945 года – самый незабываемый и значимый день для всех участников войны, тружеников тыла и фронта и очевидцев того времени, память о котором будет в сердцах многих. И ради этого боролись боевые товарищи на крыльях сквозь огонь, стремясь к Победе, приближая ее, — рассказывает книга.

Борис Соловьев за проявленные мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны был награжден двумя Орденами Красной Звезды и многими медалями, а также орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, знаком «Почета» и медалью «За освоение целинных земель».