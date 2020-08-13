В Заводском районе Саратова раскрыта кража, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

6 августа в полицию с заявлением обратился представитель магазина на улице Орджоникидзе, сообщив о совершенном воровстве. Вечером этого же дня неизвестный выкрал из магазина шоколад «Бабаевский» на сумму в 3,181 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый за воровство 34-летний мужчина, но изъять похищенного у него уже не удалось.