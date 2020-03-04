В Саратове 24 декабря прошлого года парень 24-летней парень украл шоколад на общую сумму 2,599 тысячи рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД Саратовской области.

В декабре 2019 года молодой человек украл из магазина по улице Орджоникидзе в Саратове, несколько видов шоколада. В правоохранительные органы о краже сообщил продавец магазина. Спустя два месяца подозреваемого нашли, когда он решил перепродать украденные сладости.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.