Сегодня, 6 декабря, суд вынес приговор следователю по делу Дмитрия Рубинштейна Тахиру Гюльахмедову.

Его признали виновным в попытке привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного путем фальсификации доказательств.

Напомним, Дмитрий Рубинштейн обвинялся в хранении наркотиков еще в 2019 году, хотя по факту на этом был пойман его сводный брат – Александр Студентов.

Тот, попав в отделение, представился не своим именем, а именем своего сводного брата, в результате чего фигурантом уголовного дела стал невиновный человек. Следователя неоднократно информировали о том, что Лжерубинштейн не тот, за кого себя выдает, однако он не прислушался к этой информации, а продолжил намеренно фальсифицировать доказательства.

Настоящего Рубинштейна незаконно осудили, и сняли приговор только в августе 2020, проведя проверку по его жалобе.

Вина сфальсифицировавшего доказательства следователя доказана. Решением суда ему назначено пять с половиной лет колонии. Он не признал своей вины.