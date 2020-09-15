Перед судом предстанет сотрудник полиции за совершение коррупционного преступления, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Обвиняемый мужчина работает старшим следователем в одном из отделов полиции МВД. Ранее он расследовал преступление о нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью трех лиц.

29 апреля, будучи в Энгельсе, следователь получил взятку в размере 60 тысяч рублей за приостановление предварительного следствия по делу и для дальнейшего прекращения уголовного дела. Но незаконная передача денег была выявлена сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Саратовской области.

Уголовное дело направлено теперь в суд для вынесения приговора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области, если вина следователя будет доказана, то его уволят и накажут по всей строгости закона, как и непосредственных руководителей.