Возбуждено уголовное дело в отношении следователя одного из территориальных отделов следственного управления по Саратовской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Мужчину подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей.

По данным следствия, с 8 по 12 апреля он потребовал от четырех сотрудников системы исполнения наказания дать ему миллион рублей. Средства предназначались за вынесение постановления об отказе возбуждения уголовного дела по находившемуся в производстве следователя материалу проверки. В случае отказа он угрожал возбуждением уголовного дела о халатности и привлечения к уголовной ответственности. Об этом сотрудники УФСИН сообщили в УФСБ России по Саратовской области. 16 апреля 2021 года следователь получил от одного из лиц, следующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 500 тысяч рублей. Это была первая часть от общей суммы взятки и потребовал передать ему оставшуюся сумму до конкретной даты. После этого противоправные действия следователя пресекли силовики.

Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Будет возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Следственный комитет России крайне принципиально относится к любым проявлениям коррупции и не намерен скрывать подобные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках ведомства. Следственный Комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности, — отметили в ведомстве.