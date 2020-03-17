Следователи разыскивают женщину, оставившую на улице в Заводском районе младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Ранее редакция «НС» писала, что 12 марта этого года прохожая нашла на улице Омской в пеленках тело новорождённой малышки. Мать-кукушку по-прежнему не удалось найти. К поискам роженицы подключены все медицинские учреждения города и области.

Следственный комитет обращается за помощью к местным жителям. Возможно кто-то видел в районе места преступления проживающую беременную девушку, внезапно пропавшую или недавно родившую.

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