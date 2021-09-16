Следователи ищут свиделетей аварии, в которой погибли учитель года, ее дочь и майор полиции, произошедшей 11 сентября.

Напомним, трагедия произошла на втором километре дороги между Пугачевом и Перелюбом. Легковй автмобиль «Lada Granta», в которм находилась учительница года Юлия Шеина, ее семилетняя дочь Ксения Шеина и 44-летний майор полиции Тайман Габжанов столкнулся с грузовой машиной КамАЗ. В результате столкновения все пассажиры легковушки скончались на месте.

На данный момент следствие ищет свидетелей аварии, которые помогли бы установить полную картину произошедшего. По словам сотрудников СК, любые показания очевидцев могут иметь принципиальное значение.