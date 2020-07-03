Следственное управление по Саратовской области просит откликнуться очевидцев трагедии, произошедшей в Вольске 18 мая.

Напомним, в этот день, около 16:40 жители шестиэтажного дома на улице Талалихина обнаружили 14-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада «скорой помощи» госпитализировала ее в реанимационное отделение больницы, где спустя несколько часов она скончалась.

Следователи проделали большой объем работы для восстановления полной картины происшествия, однако важную роль могут сыграть показания свидетелей и записи с камер видеорегистраторов, на которых могут быть запечатлены все обстоятельства произошедшей трагедии.

Очевидцев просят обратиться в Вольский следственный отдел по городу по адресу: Вольск, улица Чернышевского, дом 79А, или по телефонам +7- 845-936-38-06, +7-919-827-56-59.