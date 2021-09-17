Следователи начали проверку видеообращения граждан, в котором сообщается об аварийном жилом доме на улице Железнодорожной в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Жилой дом № 92 по улице находится в аварийном состоянии, сообщают саратовцы. На стенах трещины, крыша дома протекает, ремонтировать ее жильцам пришлось самостоятельно. Большинство окон заколочено, а в квартирах сырость и плесень.

Мер к расселению жильцов дома не предпринимается. По результатам проверки следователями будет принято соответствующее решение.