В Саратовской области следователи и полицейские проведут проверку после инцидента с алабаем в Вольске. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 2 августа 2020 года собака напала на трехлетнего ребенка и сильно его покусала. Малыша отвезли в стационар, понадобилась помощь врачей.

Правоохранители проверят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку происшествию.

Ранее в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области сообщали, что собака находится под наблюдением специалистов, бешенства у нее нет.

Мать пострадавшего мальчика сообщала, что ее ребенок с другом гулял на улице Фрунзе. Ребята шли мимо соседей, хозяйка дома стала их отгонять. Уходить малыши не спешили и женщина припугнула их четвероногим животным, которое напало на трехлетку.