В Октябрьском районе Саратова начата проверка в связи с нападением собак на учительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по региону.

4 сентября утром гражданка шла на работу по улице Чапаева. Неподалеку от лицея №62 на Ильинской площади на нее набросилась стая бродячих собак. Они покусали женщине ноги. С рваными ранами она оказалась в больнице.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи пообещали разобраться в случившемся и принять решение.

Напомним, что до этого жители Саратова уже жаловались на агрессивные стаи бродячих собак. Когда псы растерзали животных в профилактории «Сокол», местные жители просили принять меры и опасались, что жертвой стаи в следующий раз может оказаться человек.

В этом году от горожан поступило уже свыше 300 обращений о том, что их покусали бродячие собаки, в 83 случаях жертвами животных стали дети. Прокуратура Саратовской области еще в июле выявила нарушения исполнения законодательства, поскольку на отлов и содержание животных были выделены средства.