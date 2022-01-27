Следственным отделом по Балашову организована проверка по факту ДТП в поселке Самойловка Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 27 января, на автомобильной дороге возле дома № 57 по улице Малой Заречной столкнулись грузовой автомобиль «Камаз» с автомобилем «ВАЗ-2104».

В результате ДТП с различными травмами в больницу был доставлен водитель автомобиля «ВАЗ-2104». Он скончался.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.