Следователи начали проверку пансионата для пенсионеров насчет услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным учреждение располагалось в двухэтажном здании на улице Архитектора Салько в Саратове. Они размещались в палатах, но медицинскую помощь им не оказывали из-за отсутствия специальных работников.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, пансионат закрыли по решению суда.

В здании проживал 21 человек.

Истребована документация о его деятельности, устанавливается, кто организовал работу учреждения и кто там трудился. Опрашиваются сотрудники и постояльцы интерната, принимаются меры к размещению пожилых людей в надлежащих условиях и оказании им необходимой медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось о вспышке чесотки в пансионате и о том, что постояльцы лежали на кроватях и стонали, а к ним даже не удосужился никто подойти.