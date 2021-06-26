Ртищевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 25 июня 35-летний житель поселка Турки направился искупаться в реке Хопер. В это время на берегу находились местные жители. На их глазах мужчина пропал с поверхности воды. Очевидцы сразу же сообщили о случившемся в полицию.

26 июня утром его тело было обнаружено на дне водоема водолазами областной службы спасения.

Следователь осмотрел места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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