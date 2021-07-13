Следователи начали проверку после публикации на сайте «Новости Саратова» о нападении мужчины на фельдшера «скорой помощи» в саратовской городской клинической больнице №6 имени академика Кошелева. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, 11 июля в учреждение доставили пьяного мужчину с незначительными травмами. Его попросили надеть маску, в ответ на это он начал ругаться с медиками и толкнул женщину-врача, которая ударилась о дверной проем и получила травму головы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, будет дана объективная юридическая оценка произошедшего.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, за день до этого в больницу доставили женщину, которая набросилась на врачей и проявляла агрессию даже после того, как ей оказали помощь. Гражданку оттуда доставила в полицию ГБР. А в ночь с 4 на 5 июля сопровождающий пациента больницы мужчина набросился на врача.