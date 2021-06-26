Следователи проводят проверку по факту обнаружения в водоеме тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, в ночь с 25 на 26 июня 35-летний житель города Балашов направился искупаться в реке Хопер неподалеку от дома № 18 по улице Береговая. Домой он не вернулся. Родственники отправились на его поиски. На берегу реки они обнаружили вещи и телефон мужчины, после чего обратились в полицию.

Сегодня, 26 июня, водолазы облспаса обнаружили его труп.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле гражданина при внешнем осмотре не обнаружено.

Судебно-медицинское исследование поможет установить точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, сегодня еще один мужчина утонул в Хопре, только в другой местности — Турках.