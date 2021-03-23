Следователи после публикации в интернет-издании “Новости Саратова” об аварийном доме на Буровой улице,7 в Саратове начали проверку. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Здание до августа 2019 подлежало расселению и сносу. Однако люди продолжают жить там.

20 марта 2021 года у дома отошла стена и жильцы опасаются, что она продолжит разрушаться. Из-за воды под строением дома мокнут полы. Удобств в доме не было изначально, люди ходят в туалет на улице.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, в чьи полномочия входил контроль за состоянием и безопасностью проживания людей в данном доме.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.