Следователи начали проверку после смерти 17-летней роженицы из Базарного Карабулака в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, в соцсетях сообщали, что девочка забеременела в 16 лет. Ее отвезли в один из роддомов областного центра на сроке в восемь месяцев. Ей делали кесарево сечение.

Советник минздрава Александр Колоколов отмечал, что девушка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. У нее было зарегистрировано острое токсическое поражение одного из органов, отвечающих за жизнедеятельность человека.

Сейчас медики устанавливают причину случившегося.