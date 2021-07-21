Следователи начали проверку после смерти 17-летней роженицы из Базарного Карабулака в Саратове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Напомним, в соцсетях сообщали, что девочка забеременела в 16 лет. Ее отвезли в один из роддомов областного центра на сроке в восемь месяцев. Ей делали кесарево сечение.

Советник минздрава Александр Колоколов отмечал, что девушка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. У нее было зарегистрировано острое токсическое поражение одного из органов, отвечающих за жизнедеятельность человека.

Сейчас медики устанавливают причину случившегося.

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