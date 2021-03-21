Следователи проводят проверку после смерти двух детей на пожаре в Волжском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 20 марта около 18:30 загорелась квартира на шестом этаже девятиэтажки на улице Челюскинцев. Прибывшие пожарные потушили возгорание.

Из жилища извлекли двух мальчиков в возрасте 2,5 и девяти лет. Сотрудники облспаса попытались реанимировать их, но спасти детей не удалось.

Следователь осмотрел место происшествия. Очагом возгорания стал диван. По основной версии причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.

Признаков насильственной смерти на телах погибших при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным они скончались из-за отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти детей. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, глава Саратовской области Валерий Радаев поручил помочь пострадавшей семье.